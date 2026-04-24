Песков назвал проявлением русофобии слова Туска о возможности нападения РФ на страну НАТО

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел новые заявления премьер-министра Польши Дональда Туска относительно России очередным проявлением русофобии и оголтелого милитаризма.

Туск в интервью британской газете Financial Times заявил, что Россия якобы в скором времени может напасть на одну из стран НАТО.

"Мы оставляем это все без реакции. Мы видим всплеск милитаризма, оголтелого милитаризма, русофобии. Это все одно из проявлений", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".