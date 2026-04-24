Курорт Домбай остался без элеткричества из-за аварии на ЛЭП

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии из-за аварии на ЛЭП без электричества остался курортный поселок Домбай, идут работы по восстановлению энергоснабжения, сообщает администрация муниципалитета.

"В связи с серьезной аварией на линии электропередачи 110 кВ (Гоначхир) в настоящее время ведутся восстановительные работы. К сожалению, существует высокая вероятность, что электроснабжение сегодня восстановлено не будет", - говорится в сообщении.

В ООО "Канатные дороги Домбая", эксплуатирующем подъемники на курорте, сообщили, что работу ремонтников осложняет сильный ветер. По этой причине канатные дороги временно не работают.

Домбай - горнолыжный курорт в КЧР, известный с советских времен. На его территории расположено около 140 гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения общей вместимостью около 7 тысяч мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.