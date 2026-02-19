Поиск

На курорте Архыз восстановили энергоснабжение

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты "Карачаево-Черкесскэнерго" восстановили электроснабжение горного курорта "Архыз", сообщает служба по региональной работе департамента по взаимодействию со СМИ "Россети Северный Кавказ".

"Бригады энергетиков, оснащенные необходимой спецтехникой, в непростых условиях устранили технологические нарушения на ЛЭП 110 кВ "Зеленчук - Лунная поляна" и восстановили электроснабжение курорта", - говорится в сообщении.

Сотрудники "Карачаево-Черкесскэнерго" продолжают работы на ЛЭП 110 кВ "Горная - Гоначхир", снабжающей электроэнергией поселок Домбай в Карачаевском городском округе.

Электроснабжение Архыза и Домбая было нарушено из-за шквалистого ветра. По предварительным данным на курорте Домбай упавшее дерево повредило ЛЭП, что вызвало аварийное отключение электроснабжения. Была остановлена работа канатной дороги Домбай-1 на участке Домбай - Теберда.

На территории горнолыжного курорта "Домбай" расположено около 140 гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.

Курорт "Архыз" расположен в ущелье между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. В туристических деревнях курорта Романтик и Лунная поляна работают десятки объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, сеть канатных дорог, системы искусственного снегообразования.

Архыз Домбай Россети Северный Кавказ Карачаево-Черкесскэнерго КЧР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

 Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

 Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

 Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

 Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области

Краснов заявил о нехватке в России более 3,5 тысяч мировых и федеральных судей

Путин попросил ВС следить за сроками рассмотрения дел лиц, содержащихся под стражей

Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

 Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 13,1%
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });