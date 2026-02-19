На курорте Архыз восстановили энергоснабжение

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты "Карачаево-Черкесскэнерго" восстановили электроснабжение горного курорта "Архыз", сообщает служба по региональной работе департамента по взаимодействию со СМИ "Россети Северный Кавказ".

"Бригады энергетиков, оснащенные необходимой спецтехникой, в непростых условиях устранили технологические нарушения на ЛЭП 110 кВ "Зеленчук - Лунная поляна" и восстановили электроснабжение курорта", - говорится в сообщении.

Сотрудники "Карачаево-Черкесскэнерго" продолжают работы на ЛЭП 110 кВ "Горная - Гоначхир", снабжающей электроэнергией поселок Домбай в Карачаевском городском округе.

Электроснабжение Архыза и Домбая было нарушено из-за шквалистого ветра. По предварительным данным на курорте Домбай упавшее дерево повредило ЛЭП, что вызвало аварийное отключение электроснабжения. Была остановлена работа канатной дороги Домбай-1 на участке Домбай - Теберда.

На территории горнолыжного курорта "Домбай" расположено около 140 гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.

Курорт "Архыз" расположен в ущелье между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. В туристических деревнях курорта Романтик и Лунная поляна работают десятки объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, сеть канатных дорог, системы искусственного снегообразования.