Поиск

Домбай частично обесточен из-за непогоды

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии из-за непогоды на курорте Домбай произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили "Интерфаксу" в администрации поселка.

По предварительным данным, ЛЭП повреждена из-за падения дерева. Сейчас электрики обследуют аварийный участок.

В ООО "Канатные дороги Домбая", эксплуатирующем подъемники, агентству сообщили, что в связи с аварийным отключением электроэнергии из-за порыва линии электропередачи на участке Домбай - Теберда, работа канатной дороги Домбай-1 приостановлена.

На курорте расположена сеть канатных дорог, в том числе Домбай-1, которая поднимает туристов с высоты 1590 на 2277 метров, Домбай-2 - с 2277 на 3008 метров, Домбай-3 - с 3008 на 3146 метров.

Домбай - горнолыжный курорт, известный с советских времен. На его территории расположено около 140 гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения общей вместимостью около 7 тысяч мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.

Домбай Карачаево-Черкесия Теберда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

 Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области

Краснов заявил о нехватке в России более 3,5 тысяч мировых и федеральных судей

Путин попросил ВС следить за сроками рассмотрения дел лиц, содержащихся под стражей

Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

 Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 13,1%

Лавина сошла в Архызе, засыпав несколько зданий и автомобилей

В Кремле заявили о непубличном характере переговоров по Украине

Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроснабжения

 Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроснабжения

Свыше 48 тыс. иностранцев с запретом на въезд не пустили в РФ благодаря сбору биометрии

 Свыше 48 тыс. иностранцев с запретом на въезд не пустили в РФ благодаря сбору биометрии
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 91 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });