Домбай частично обесточен из-за непогоды

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии из-за непогоды на курорте Домбай произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили "Интерфаксу" в администрации поселка.

По предварительным данным, ЛЭП повреждена из-за падения дерева. Сейчас электрики обследуют аварийный участок.

В ООО "Канатные дороги Домбая", эксплуатирующем подъемники, агентству сообщили, что в связи с аварийным отключением электроэнергии из-за порыва линии электропередачи на участке Домбай - Теберда, работа канатной дороги Домбай-1 приостановлена.

На курорте расположена сеть канатных дорог, в том числе Домбай-1, которая поднимает туристов с высоты 1590 на 2277 метров, Домбай-2 - с 2277 на 3008 метров, Домбай-3 - с 3008 на 3146 метров.

Домбай - горнолыжный курорт, известный с советских времен. На его территории расположено около 140 гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения общей вместимостью около 7 тысяч мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.