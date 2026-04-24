В Минобороны РФ подтвердили переговоры Белоусова с министром обороны КНР

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом, сообщает российское военное ведомство.

"Андрей Белоусов выразил уверенность, что сегодняшние переговоры позволят сверить позиции и определить дальнейшие шаги в рамках стратегического взаимодействия двух стран", - сказано в сообщении Минобороны России, распространённом в пятницу.

По словам Белоусова, "военное двустороннее сотрудничество в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность".

"Это один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности", - отметил министр обороны РФ.

В ходе встречи глава российского военного ведомства подчеркнул, что постоянный личный контакт лидеров двух стран, президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина определяет "особую роль двустороннего взаимодействия", информирует ведомство.

"В этом году, - отметил на переговорах Белоусов, - мы отмечаем 30-летие установления стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем, а также 25-летие нашего основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве".

