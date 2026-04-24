Иноагентом признан кинорежиссер Юрий Мамин

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов трех граждан и четыре организации.

Иноагентами стали активист Наталья Гоголева (Касимова Наталья), актер, кинорежиссер и телеведущий Юрий Мамин, режиссер и продюсер Юрий Тепляков, проекты "Антиимперский блок народов" и "Слова вне себя", ООО "Яшма" и ООО "Торговые инвестиции".

Гоголевой вменено участие в распространении контента иноагентов и нежелательных организаций, а также фейков о российских властях.

Юрий Мамин, по данным Минюста, распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО, участвовал в создании и распространении контента иноагентов, а также выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ.

Юрий Тепляков тоже распространял фейки о политике и решениях российских властей, выступал против СВО и призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, сказано в пресс-релизе. Также ему вменили распространение контента иноагентов и нежелательных организаций.

Проекту "Слова вне себя", помимо распространения фейков о российских властях и контента иноагентов и нежелательных организаций, вменили также оказание информационной поддержки иноагентам. Также проект выступал против СВО, а владельцем проекта является иностранная компания.

Проект "Антиимперский блок народов", помимо прочего, призывал к нарушению территориальной целостности России и отождествлял Россию с террористической организацией, указало министерство.

Про ООО "Яшма" и "Торговые инвестиции" ведомство объяснило, что их учредил иноагент Алексей Шевцов, выполняя требования закона.

Минюст Юрий Мамин Юрий Тепляков Наталья Гоголева
Иноагентом признан кинорежиссер Юрий Мамин

