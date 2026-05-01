Спасатели обнаружили тело последнего погибшего туриста при сходе лавины в Бурятии

Поисково-спасательные работы завершены

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины на горной вершине Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии, поисково-спасательные работы завершены, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС в пятницу.

"В Окинском районе завершилась операция по поиску мужчины 1985 года рождения, погибшего в результате схода снежной лавины. (...) В ходе операции было обследовано 100 кв. м территории. Тело погибшего обнаружили, эвакуировали и передали сотрудникам МВД", - говорится в сообщении.

В РоссииСпасатели обнаружили тела еще двух попавших под лавину туристов в БурятииСпасатели обнаружили тела еще двух попавших под лавину туристов в БурятииЧитать подробнее

В работах были задействованы 13 специалистов: восемь спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) и пять сотрудников Иркутской ПСС.

25 апреля ведомство информировало об обнаружении тел двух туристов, попавших под лавину в Бурятии. Продолжались поиски последнего участника группы - мужчины 1985 г.р.

В пятницу, 24 апреля, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции - одной из вершин горного массива Мунку-Сардык в Восточном Саяне. На перевале "26-го партийного съезда" после полудня произошел сход лавины. Четыре человека предварительно оказались под снежной массой. Трое туристов находились в стороне от схода. Они получили травмы, но смогли сообщить о происшествии по рации.

Бурятия Окинский район
Парад, шествие "Бессмертного полка" и салют состоятся 9 мая в Петербурге

Минпросвещения поддержало запрет досмотра участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

 Минпросвещения поддержало запрет досмотра участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

На морском терминале в Туапсе произошел пожар после атаки БПЛА

 На морском терминале в Туапсе произошел пожар после атаки БПЛА

Два подростка погибли в Белгородской области при атаке БПЛА

Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

 Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

В Москве арестованы пять фигурантов дела о гибели восьми человек на стройке

С Байконура запустили первую ракету "Союз-5"

 С Байконура запустили первую ракету "Союз-5"

В АТОР считают сравнительно небольшим замедление спроса в туризме

Что произошло за день: четверг, 30 апреля
