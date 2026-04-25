Российские военные уничтожили за сутки 256 дронов ВСУ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 256 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

Также, как отметили в военном ведомстве, средствами ПВО за это время сбиты 11 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что за сутки нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 148 районах.

Ранее в субботу в министерстве заявили, что российские военные нанесли массированный удар по используемым ВСУ объектам оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов и портовой инфраструктуры Украины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
