Землетрясение возле японского Хоккайдо ощутили на Южных Курилах

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение, произошедшее утром в понедельник у юго-восточного побережья Хоккайдо (самый северный остров Японии - ИФ), ощутили на Южных Курилах Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано 27 апреля в 07:24 по сахалинскому времени (23:24 мск воскресенья) с эпицентром у юго-восточного побережья о. Хоккайдо, очаг залегал на глубине 84 км", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Южных Курил сейсмическое событие ощутили силой до двух-трех баллов, тревога цунами не объявлялась.