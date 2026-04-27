Землетрясение возле японского Хоккайдо ощутили на Южных Курилах

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение, произошедшее утром в понедельник у юго-восточного побережья Хоккайдо (самый северный остров Японии - ИФ), ощутили на Южных Курилах Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано 27 апреля в 07:24 по сахалинскому времени (23:24 мск воскресенья) с эпицентром у юго-восточного побережья о. Хоккайдо, очаг залегал на глубине 84 км", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Южных Курил сейсмическое событие ощутили силой до двух-трех баллов, тревога цунами не объявлялась.

Аракчи отправился с визитом в Москву

 Аракчи отправился с визитом в Москву

Что произошло за день: воскресенье, 26 апреля

Песков подтвердил, что Путин планирует принять главу МИД Ирана в понедельник

 Песков подтвердил, что Путин планирует принять главу МИД Ирана в понедельник

Электричество отключили в трех районах Новосибирской области

Более 3 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали в Туапсе после разлива из-за атаки БПЛА

 Более 3 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали в Туапсе после разлива из-за атаки БПЛА

Министр обороны России провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Около 100 дронов ВСУ атаковали Севастополь в ночь на воскресенье

Начальник ГРУ заявил, что США сейчас не до Украины

В Кремле заявили о нервной реакции Киева на успехи российских войск в зоне проведения СВО

Три человека стали жертвами удара украинского дрона в ЛНР
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1924 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов