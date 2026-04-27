Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Хоккайдо в Японии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на острове Хоккайдо в Японии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зарегистрированного в 23:24 по Москве в воскресенье (05:24 по местному времени в понедельник) землетрясения находился в 42 км западнее города Обихиро на Хоккайдо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6,1. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 81 км.

Ранее 27 апреля сообщалось, что в населенных пунктах Южных Курил ощутили сейсмическое событие силой до двух-трех баллов, тревога цунами не объявлялась.