Кремль заявил о готовности оказать любые посреднические услуги для мира на Ближнем Востоке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова оказать любые посреднические услуги для урегулирования конфликта вокруг Ирана и установления гарантированного мира на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон. Мы будем готовы сделать всё, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный, и чтобы не было возврата к боевым действиям", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Москва может помочь в будущих переговорах по иранскому урегулированию.