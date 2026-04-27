Кремль заявил о готовности оказать любые посреднические услуги для мира на Ближнем Востоке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова оказать любые посреднические услуги для урегулирования конфликта вокруг Ирана и установления гарантированного мира на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон. Мы будем готовы сделать всё, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный, и чтобы не было возврата к боевым действиям", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Москва может помочь в будущих переговорах по иранскому урегулированию.

Дмитрий Песков Иран
Горсуд Петербурга запретил "Российскую ЛГБТ-сеть"

Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

Путин сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана

Путин проводит встречу с главой МИД Ирана Аракчи

Путин разрешил фирме "Аурум" купить золоторудную компанию "Павлик"

В России из-за непогоды один человек погиб и 31 пострадал

Суд приговорил бывшего инженера TSMC к 10 годам тюрьмы за передачу коммерческой тайны

В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

В Самаре ребенок погиб из-за падения дерева

"Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1934 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9147 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов