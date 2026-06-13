Топливо в Севастополе будет в свободной продаже в субботу на семи АЗС

Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе будет в субботу в свободной продаже на семи автозаправочных станциях (АЗС) сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С 10:00 (мск - ИФ) на 7 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100", - написал Развожаев в своем канале в Max.

В пятницу топливо в свободной продаже было доступно на девяти заправках этой сети.

На АЗС другой крупной сети полуострова - "Тэс" - продавать бензин будут только по QR-кодам. В пятницу Развожаев сообщил, что процесс получения QR-кодов через чат-бот оптимизировали.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.