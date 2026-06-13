Железнодорожный мост поврежден в Чонгаре на административной границе с Крымом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожный мост поврежден в Чонгаре (Херсонская область) на административной границе с Крымом в результате украинских атак, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в субботу.

"В Чонгаре поврежден железнодорожный мост", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Также повреждено мостовое полотно на дороге Геническ - Стрелковое.

Ранее в субботу Сальдо сообщил, что ВСУ вновь атаковали мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Всего за ночь над областью было уничтожено 25 ударных беспилотников ВСУ, уточнил губернатор.