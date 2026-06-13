В Волгоградской области из-за атаки БПЛА произошел пожар в зоне промышленной инфраструктуры

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе Волгоградской области после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи отражена террористическая атака беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается", - приводятся слова главы региона в телеграм-канале обладминистрации.

В Кумылженском районе при падении БПЛА возникло возгорание на окраине лесного массива "Шакинская дубрава", пожар был ликвидирован, пострадавших нет, добавил Бочаров.