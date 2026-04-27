Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В результате атаки дронов на Белгородскую область есть погибший и раненый, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"При очередных ударах со стороны ВСУ погиб мирный житель, ещё один получил ранения", - написал он в своем канале в Мах.

По информации губернатора, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник ударил по мужчине на самокате. "От полученных ранений мужчина скончался на месте", - добавил губернатор.

В хуторе Красиво Борисовского округа в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль ранен мужчина, ему диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и осколочные ранения ног, сообщил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
