Сумма возмещенного государству ущерба в I квартале составила 51 млрд руб.

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил об увеличении с начала года суммы возмещенного государству и гражданам ущерба.

"В текущем году сумма возмещенного ущерба увеличилась с 40 млрд рублей до 51 млрд рублей", - сказал он в ходе оперативного совещания по итогам работы за 1 квартал 2026 года.

Также, отметил он, на имущество обвиняемых стоимостью 82 млрд рублей наложен арест.

Выступая на совещании, Бастрыкин поручил руководителям следственных органов принимать исчерпывающие меры для максимального возмещения убытков государству и гражданам.

Кроме того, говоря о расследовании противоправных действий мигрантов, председатель СКР призвал выяснять легитимность пребывания таких иностранцев в России и давать принципиальную оценку действиям сотрудников соответствующих служб.

Говоря о расследовании преступлений экстремистской направленности и террористического характера, Бастрыкин потребовал совместно с оперативными службами усилить работу по выявлению источников пропаганды и финансирования такой деятельности.

По словам Бастрыкина, за первый квартал 2026 года следственными органами СК России расследовано 29 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений. На 71% увеличилось число расследованных преступлений, совершенных в организованных формах.