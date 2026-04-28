Циклон оставил без электричества около 5 тыс. жителей Архангельской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Нарушенное непогодой электроснабжение восстанавливают в ряде округов и районов Архангельской области, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ региона во вторник.

"Шквалистый ветер, мокрый снег и падение деревьев на ЛЭП привели к локальным отключениям электроэнергии в Коношском, Ленском районах, Верхнетоемском, Каргопольском, Няндомском, Онежском и Плесецком округах. (...) По информации единой дежурно-диспетчерской службы, под отключение попали девять социальных объектов, около 5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что осадки в Поморье продолжатся по 30 апреля, интенсивный снег постепенно сменится дождем.

По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", с последствиями стихии в Архангельской области борются 43 бригады и 43 единицы техники, действует особый режим.

Архангельская область
Число жертв на руднике в Бурятии после схода лавины увеличилось до трех

В Думу внесен законопроект о едином реестре домашних животных и их маркировании

Нижегородский губернатор предложил ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Подача воды частично приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

Минобороны РФ заявило, что бои с боевиками в городе Кидаль в Мали велись более суток

Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

Военные РФ заявили, что не дали боевикам осуществить госпереворот в Мали

Число жертв пожара на севере Москвы увеличилось до пяти

Мишустин оценил потребность экономики до 2032 года в 12 млн новых работников

В Кремле считают адекватными усилия по ликвидации последствий атак на Туапсе
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1947 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9162 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов