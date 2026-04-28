Циклон оставил без электричества около 5 тыс. жителей Архангельской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Нарушенное непогодой электроснабжение восстанавливают в ряде округов и районов Архангельской области, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ региона во вторник.

"Шквалистый ветер, мокрый снег и падение деревьев на ЛЭП привели к локальным отключениям электроэнергии в Коношском, Ленском районах, Верхнетоемском, Каргопольском, Няндомском, Онежском и Плесецком округах. (...) По информации единой дежурно-диспетчерской службы, под отключение попали девять социальных объектов, около 5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что осадки в Поморье продолжатся по 30 апреля, интенсивный снег постепенно сменится дождем.

По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", с последствиями стихии в Архангельской области борются 43 бригады и 43 единицы техники, действует особый режим.