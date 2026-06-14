Госдума приняла закон о защите от перекупщиков железнодорожных билетов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, защищающий граждан от перекупщиков ж/д билетов, сообщил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Принятым на этой неделе федеральным законом усилили защиту прав граждан. Ввели нормы, повышающие ответственность тех, кто хочет нажиться за счет людей. Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов будет грозить серьезный штраф - до 500 тыс. рублей", - написал он в своем канале в Мах.

Володин отметил, что поступают обращения об участившихся случаях массового выкупа железнодорожных билетов с целью дальнейшей перепродажи по завышенной цене.

"Все это приводит к искусственному дефициту мест в поездах, а также создает ситуацию, когда люди вынуждены переплачивать. По данным ОАО "РЖД", за 2024 год выявлено 2 тыс. случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки.

Еще свыше 7 тыс. билетов на сумму почти 23 млн рублей было возвращено в свободную продажу по итогам анализа деятельности недобросовестных пользователей веб-ресурсов ОАО "РЖД", - сообщил председатель Госдумы.

По его словам, перепродажа билетов, как правило, осуществляется на онлайн-платформах по размещению объявлений, "за свои услуги так называемые "перекупщики" получают 1,5-3 тыс. рублей за билет".

Также Володин отметил, что сейчас, в период летних отпусков, эта проблема приобретает особую актуальность.