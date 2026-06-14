Поиск

Более 2,5 тыс. новгородцев остались без света из-за субботней грозы

Более 2,5 тыс. новгородцев остались без света из-за субботней грозы
Архивное фото
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Более 2,5 тыс. жителей Новгородской области остаются без электричества из-за грозового фронта, прошедшего по региону накануне, сообщило в воскресенье региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Как говорится в сообщении, ремонтно-восстановительные работы ведут 36 бригад.

Грозовой фронт с сильными дождями и ветром прошел по Новгородской области в субботу. Ненастье оставило без электричества свыше 2,7 тыс. человек.

Новгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 2,5 тыс. новгородцев остались без света из-за субботней грозы

 Более 2,5 тыс. новгородцев остались без света из-за субботней грозы

Минобороны заявило о продвижении российских военных в Константиновке

Путин на следующей неделе примет участие в саммите Россия-АСЕАН в Казани

 Путин на следующей неделе примет участие в саммите Россия-АСЕАН в Казани

Жительница города Саки погибла в результате атаки беспилотника ВСУ

Режим ЧС введен в четырех сельских поселениях Крымского района Кубани

Госдума приняла закон о защите от перекупщиков железнодорожных билетов

 Госдума приняла закон о защите от перекупщиков железнодорожных билетов

Над Тульской областью за ночь и утро уничтожены 62 беспилотника

Над Курской областью за сутки ликвидировано 168 беспилотников

Топливо в Севастополе в свободной продаже в воскресенье будет на восьми АЗС

Пожар ликвидировали на морском терминале в Краснодарском крае
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9901 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2639 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов