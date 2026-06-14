Более 2,5 тыс. новгородцев остались без света из-за субботней грозы

Архивное фото Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Более 2,5 тыс. жителей Новгородской области остаются без электричества из-за грозового фронта, прошедшего по региону накануне, сообщило в воскресенье региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Как говорится в сообщении, ремонтно-восстановительные работы ведут 36 бригад.

Грозовой фронт с сильными дождями и ветром прошел по Новгородской области в субботу. Ненастье оставило без электричества свыше 2,7 тыс. человек.