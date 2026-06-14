Сорок украинских дронов уничтожены над Брянской областью

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Брянскую область, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона в мессенджере Мах.

"Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 40 вражеских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавших и разрушений нет.