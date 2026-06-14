Поиск

Режим ЧС введен в четырех сельских поселениях Крымского района Кубани

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен на территории четырех сельских поселений Крымского района Краснодарского края из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного, сообщает администрация муниципалитета в своем канале в Max в воскресенье.

"Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вода из-за прорыва дамбы реки Кубань продолжает поступать на сельхозземли и наполнять Афипский канал. Существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жителей станицы оповестили о возможной эвакуации. В Доме культуры станицы развернут пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что из-за подъема воды в реках подтопило территории в Крымском и Славянском районах.

Краснодарский край Крымский район река Кубань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны заявило о продвижении российских военных в Константиновке

Жительница города Саки погибла в результате атаки беспилотника ВСУ

Режим ЧС введен в четырех сельских поселениях Крымского района Кубани

Госдума приняла закон о защите от перекупщиков железнодорожных билетов

 Госдума приняла закон о защите от перекупщиков железнодорожных билетов

Над Тульской областью за ночь и утро уничтожены 62 беспилотника

Над Курской областью за сутки ликвидировано 168 беспилотников

Топливо в Севастополе в свободной продаже в воскресенье будет на восьми АЗС

Пожар ликвидировали на морском терминале в Краснодарском крае

Жуковский закрыт, Домодедово работает по согласованию

 Жуковский закрыт, Домодедово работает по согласованию

Хранилища топлива загорелись в Ярославской области после попадания БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9900 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2639 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов