Режим ЧС введен в четырех сельских поселениях Крымского района Кубани

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен на территории четырех сельских поселений Крымского района Краснодарского края из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного, сообщает администрация муниципалитета в своем канале в Max в воскресенье.

"Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вода из-за прорыва дамбы реки Кубань продолжает поступать на сельхозземли и наполнять Афипский канал. Существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жителей станицы оповестили о возможной эвакуации. В Доме культуры станицы развернут пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что из-за подъема воды в реках подтопило территории в Крымском и Славянском районах.