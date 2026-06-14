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Над Тульской областью за ночь и утро уничтожены 62 беспилотника

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об отражении военными массовой атаки украинских беспилотников.

"Прошедшей ночью и раним утром 62 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России", - написал Миляев в своем канале в мессенджере Мах в воскресенье.

Он отметил, что опасность БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее Миляев сообщил о падении фрагментов сбитых украинских беспилотников на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска. Характер повреждений уточняется.

Тульская область
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