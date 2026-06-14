Несколько ключевых энергообъектов повреждено в Запорожской области

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Несколько ключевых энергетических объектов повреждено на территории Запорожской области, подача электричества ограничена, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"На данный момент зафиксировано повреждение ряда ключевых энергетических объектов, что привело к частичному ограничению электроснабжения на территории Запорожской области. Оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, на части участков, где позволяет оперативная обстановка, работа по восстановлению уже ведется. Социально значимые объекты, критическая инфраструктура переведены на резервные источники питания. Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается в полном объеме.

"Над Запорожской областью продолжается активность БпЛА противника, системы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности и работают над отражением воздушных угроз", - добавил он.

Накануне поздно вечером Балицкий сообщил, что в результате украинских атак повреждены энергетические объекты в области, электроснабжение частично нарушено.