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Военные РФ нейтрализовали с 7:00 до 14:00 над регионами 110 дронов ВСУ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 7:00 до 14:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 110 беспилотников ВСУ, в том числе над Московским регионом, заявили в воскресенье в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны ВСУ нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

Минобороны РФ
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