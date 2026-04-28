Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды "Джермук"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор ввел временную приостановку ввоза и оборота на территории РФ минеральной природной лечебно-столовой питьевой воды "Джермук", в воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната, сообщили в ведомстве.

"С 28 апреля 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории РФ минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды "Джермук" с датой изготовления: 17.02.2026, 05.03.2026, 13.03.2026, 12.01.2026, 18.11.2025, 19.02.2026, 24.11.2025, 27.03.2026, 10.01.2026, 22.11.2025, 23.10.2025", - сообщается в канале ведомства в Мах.

В Роспотребнадзоре отметили, что указанная продукция "не соответствует информации, указанной в маркировке", что является нарушением требований пункта 10 раздела 3 ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду".

"В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья", - добавили в ведомстве.

"В связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ Роспотребнадзором направлена информация в ООО "Оператор-ЦРПТ" с целью приостановить возможность реализации минеральной воды "Джермук", ввезенной в Россию, через государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - сообщили в Роспотребнадзоре.