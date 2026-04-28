Кровля коммерческого здания горит на площади 500 кв. м в Нальчике

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Крупный пожар ликвидируют в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, где корит кровля двухэтажного коммерческого здания, сообщает главк МЧС России по республике во вторник.

"В 20:58 поступило сообщение о том, что в городе Нальчик по улице Чернышевского произошел пожар. По прибытии установлено, что горит кровля двухэтажного здания на площади 500 кв. м. В результате пожара пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве "Интерфаксу" уточнили, что на первом этаже здания расположен магазин, на втором - кафе.

К тушению пожара привлечены силы и средства ГУ МЧС России по КБР - 50 человек и 10 единиц техники.