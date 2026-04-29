Депутаты петербургского Заксобрания Малькевич и Шишлов сложили полномочия

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский парламент прекратил полномочия депутата фракции "Единая Россия" Александра Малькевича и руководителя фракции "Яблоко" Александра Шишлова по их заявлениям.

Малькевич на пленарном заседании, где принималось соответствующее постановление, не присутствовал. Спикер Заксобрания Александр Бельский 28 апреля рассказал, что Малькевич решил отправиться на СВО.

Шишлов с трибуны указал на решение суда, лишившее его права участвовать в предстоящих выборах в новый созыв в сентябре.

"Я принял решение сложить полномочия, чтобы мой мандат получил следующий по списку представитель "Яблока", который будет участвовать в выборах как действующий депутат Законодательного собрания", - сказал Шишлов.

Он пообещал обжаловать решение суда о своей возможности выдвигаться на выборы.

Полномочия этого созыва Заксобрания Петербурга истекают в 2026 году.

Малькевич пришел в Заксобрание в 2024 году через довыборы, назначенные в результате сложения полномочий депутата "Единой России" Алексея Далматова в июне 2023 года.

В октябре 2025 года Малькевич стал одним из фигурантов уголовного дела о хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО "ГАТР"), в связи с чем также было приостановлено его членство в партии. Ему было предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате, Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Шишлов избрался депутатом Заксобрания по единому избирательному округу в 2021 году. В конце апреля 2026 года суд привлек его к административной ответственности в виде штрафа в 1,5 тысячи рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной символики).

Петербургский парламент состоит из 50 депутатов, избирается сроком на пять лет.