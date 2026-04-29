Поиск

Правительство направит около 4,5 млрд рублей на соцсферу и энергетику новых регионов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России направит около 4,5 млрд рублей на социальную сферу и закупку электрооборудования для Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республик, сообщает сайт кабинета министров.

Около 2,5 млрд рублей получит Херсонская область для покупки специализированных автомобилей "скорой помощи" и на социальные выплаты жителям региона.

Еще около 2 млрд рублей получат Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская народные республики на закупку силовых трансформаторов для создания аварийного резерва, который позволит оперативно восстанавливать подачу электричества в дома и на предприятия.

Правительство Херсонская область Запорожская область ЛДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

