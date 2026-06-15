Свыше 1,2 млн живших за рубежом соотечественников переехали в РФ за 20 лет по программе переселения

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Число переехавших в РФ соотечественников по государственной программе переселения за прошедшие 20 лет сопоставимо с населением Владимирской и Пензенской областей, сообщается в официальном канале Миграционной службы МВД России.

"В этом году Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, отметит свое 20-летие. За весь период ее реализации в Россию переселилось количество соотечественников, сопоставимое с населением таких регионов, как Владимирская или Пензенская области", - говорится в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, в упомянутых полицией регионах проживают 1,29 млн человек и 1,22 млн соответственно.

Наибольшее число прибывших граждан выбрали для проживания Тульскую, Калужскую, Челябинскую, Воронежскую и Новосибирскую области.

Как уточнили в министерстве, в большей степени переехавшие соотечественники - "это люди трудоспособного возраста, воспитывающие детей, имеющие высшее или среднее специальное образование, которые успешно влились в принимающее общество и внесли свой вклад в развитие страны".