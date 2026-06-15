Движение через пункт пропуска на границе Херсонской области и Крыма восстановлено

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Движение через автомобильный пункт пропуска "Джанкой" на границе Херсонской области и Крыма восстановлено в реверсивном режиме, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в понедельник.

"Реверсивное движение через АПП "Джанкой" возобновлено. Проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Губернатор призвал водителей быть внимательными и выполнять указания сотрудников на месте.

В ночь на понедельник ВСУ вновь атаковали мост в Чонгаре - у АПП "Джанкой", а также мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Движение по второму мосту так же запущено в реверсивном режиме утром в понедельник.

Как сообщалось, с 21 мая в направлении АПП "Джанкой" в Херсонской области запрещен транзит грузового транспорта с целью безопасности. На административной границе между Крымом и Херсонской областью работают три пункта пропуска - "Джанкой", "Армянск" и "Перекоп".