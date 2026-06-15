Лавров рассказал, чего в Москве ждут от спецпосланников Трампа в их следующий приезд

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Москве ожидают, что в ходе планирующегося визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, а также зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, они сообщат о том, как американская сторона планирует выполнять договоренности, о которых шла речь в ходе российско-американского саммита на Аляске.

"Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении", - сказал журналистам глава российского МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что он принял предложение Трампа относительно украинского урегулирования.

"Мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске. (...) И мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь", - указал Лавров.

По словам министра, на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске 15 июня, была обсуждена роль западных стран - и США, и европейских - "в урегулировании тех вопросов, которые выходят далеко за рамки собственно украинского конфликта и касаются общих принципов безопасности и в Европе, и на глобальном уровне".

"У нас единая позиция. Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет", - пояснил Лавров.

"На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты - с негодными целями и они иллюзорны. Что было подтверждено и в ходе визита трех послов - Британии, Франции и Германии в наше министерство (11 июня - ИФ). С ними разговаривал моей заместитель. Ничего нового они не принесли", - сказал министр.

Скорый приезд Уиткоффа и Кушнера в Россию ранее анонсировал помощник российского президента Юрий Ушаков.