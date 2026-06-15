Минобороны РФ заявило о планах Киева эвакуировать из Славянска мощности пяти заводов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Производственные мощности пяти заводов в Славянске и трех в Дружковке планируется эвакуировать на запад Украины в связи с продвижением ВС РФ в Константиновке, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"В условиях быстрого продвижения подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка, киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населенных пунктов Дружковка и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Дружковке подготовительные мероприятия для эвакуации производственных мощностей начались на Дружковском машиностроительном заводе, задействованном в ремонте бронетехники ВСУ, а также на Дружковском метизном заводе и заводе Ремсчетмаш, производящем электротехническое оборудование.

В Славянске для эвакуации спланированы: Славянский машиностроительный завод, на котором осуществлялся ремонт военной техники ВСУ; Славянский завод тяжелого машиностроения ("Славтяжмаш"); Славянский завод строительных машин ("Бетонмаш"); Славянский завод "Зевс-керамика", использовавшийся для ремонта вооружения и военной техники ВСУ; Государственный НИИ высоких напряжений, в котором осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов, заявили в Минобороны РФ.

"Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей славянско-краматорской агломерации и скорому её переходу под контроль Вооруженных сил РФ", - сообщили в министерстве.