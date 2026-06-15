Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

Генпрокурор РФ Александр Гуцан Фото: Артем Геодакян/РИА Новости

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел новые санкции в отношении России, в том числе против 34 физических и 47 юридических лиц из России и других государств, говорится в постановлении Совета ЕС.

Санкции введены в отношении Президентского фонда культурных инициатив, компании по разработке программного обеспечения NtechLab, компаний "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" и "Газпромнефть шиппинг", а также ряда научно-исследовательских институтов и компаний, связанных с ВПК.

Также в санкционные списки внесен генпрокурор Александр Гуцан, сотрудники прокуратуры и судьи, а также журналисты и блогеры и бывший детский омбудсмен и адвокат Павел Астахов.

Еще санкции ввели против исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, а также индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева.

Помимо российских компаний, меры затронули организации из Либерии, Турции, ОАЭ, Азербайджана, Белоруссии и Китая.