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Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан
Генпрокурор РФ Александр Гуцан
Фото: Артем Геодакян/РИА Новости

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел новые санкции в отношении России, в том числе против 34 физических и 47 юридических лиц из России и других государств, говорится в постановлении Совета ЕС.

Санкции введены в отношении Президентского фонда культурных инициатив, компании по разработке программного обеспечения NtechLab, компаний "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" и "Газпромнефть шиппинг", а также ряда научно-исследовательских институтов и компаний, связанных с ВПК.

Также в санкционные списки внесен генпрокурор Александр Гуцан, сотрудники прокуратуры и судьи, а также журналисты и блогеры и бывший детский омбудсмен и адвокат Павел Астахов.

Еще санкции ввели против исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, а также индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева.

Помимо российских компаний, меры затронули организации из Либерии, Турции, ОАЭ, Азербайджана, Белоруссии и Китая.

Евросоюз Павел Астахов Александр Гуцан Ростех
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Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

 Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

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