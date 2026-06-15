Депутаты Госдумы сообщили в правоохранительные органы о вмешательстве в выборы

Речь идет о попытках дискредитации российской избирательной системой иностранными дипломатами

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию попыток внешнего вмешательства других стран во внутренние дела России направила в правоохранительные органы информацию о распространении дискредитирующих избирательную систему материалов на официальных сайтах дипломатических представительств недружественных стран.

"В преддверии выборов активизировалась деятельность ряда дипломатических представительств недружественных стран. Для распространения пропагандистских материалов и заявлений, дискредитирующих избирательную систему и имеющих цель повлиять на выборные процессы, задействованы их официальные русскоязычные информационные ресурсы", - заявил журналистам председатель комиссии Василий Пискарев.

Кроме того, по его словам, "в нарушение российского законодательства, на страницах, например, посольств Великобритании и Германии распространяются материалы запрещенных в нашей стране организаций". "Зафиксировано участие зарубежных дипломатов в политических мероприятиях некоторых партий", - добавил он.

"Расцениваем данные действия как попытки грубого вмешательства в наши внутренние дела", - заявил Пискарев.

Он сообщил, что "собранные материалы по указанным фактам комиссия направила в правоохранительные органы для принятия мер реагирования".