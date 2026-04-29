Поиск

СФ предложил дать прокурорам доступ к банковской тайне об операциях компаний, задействованных в ГОЗ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации рекомендовал правительству РФ и Центробанку проработать вопрос о допуске органов прокуратуры к банковской тайне, касающейся сведений о счетах и операциях компаний, задействованных в выполнении гособоронзаказа.

"Рекомендовать правительству РФ и Центральному банку РФ совместно с генеральной прокуратурой РФ проработать в приоритетном порядке вопрос о наделении органов прокуратуры полномочиями по получению информации, составляющей банковскую тайну, в части, касающейся сведений о счетах и об операциях юридических лиц, задействованных в выполнении государственного оборонного заказа", - говорится в постановлении Совета Федерации, принятом на его заседании в среду.

Документ принят по итогам выступления в палате парламента 15 апреля генпрокурора России с докладом о состоянии законности и правопорядка в стране и работе по их укреплению за 2025 год.

Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

