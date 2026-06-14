Мэр Энергодара обвинил ВСУ в разрушении трансформаторных подстанций вокруг города

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ВСУ разрушают трансформаторные подстанции вокруг Энергодара, пытаются устроить энергоблокаду города, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в воскресенье.

"Киевский режим продолжает свою войну против мирных жителей, целенаправленно нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры. Разрушая подстанции и трансформаторы вокруг Энергодара, противник пытается лишить людей света, тепла и нормальных условий жизни, загоняя наш город и всю область в энергетическую блокаду", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, энергетики ведут восстановительные работы, электроснабжение удается оперативно восстанавливать.

Как рассказал мэр, за последние сутки удары со стороны ВСУ нанесены по помещениям ГАИ, отделу культуры и коммунальным службам, занимающимся благоустройством города. Про пострадавших не сообщается.

В ночь на воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате украинских атак повреждены энергетические объекты региона, электроснабжение частично нарушено. Днем он уточнил, что ударами повреждены несколько ключевых энергообъектов, регион частично обесточен.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.