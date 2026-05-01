Правительство РФ расширило меры господдержки производителей молока

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление, расширяющее возможности для предоставления субсидий производителям молока. Соответствующий документ, который вносит поправки в постановление от 14 июля 2012 года (№717), подписан 29 апреля 2026 года и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает Минсельхоз, с его принятием получателями субсидий на производство молока смогут быть в том числе предприятия с государственным, региональным или муниципальным участием, если его доля превышает 25%.

"Решение важно для ряда регионов, в частности, республики Карелия, Свердловской, Челябинской, Орловской, Мурманской областей и других субъектов, где значительная часть сырого молока производится именно такими сельхозорганизациями, - говорится в сообщении. - Расширение механизма позволит обеспечить им доступ к господдержке и создать равные условия с производителями молока других организационно-правовых форм".

В целом в текущем году в федеральном бюджете на поддержку производства молока предусмотрено 6,7 млрд рублей.

Как заявил журналистам гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов, речь идет о так называемых субсидиях на литр молока. Это позволит сохранить рентабельность местных производителей, не допустить сокращения производства и поддержать продовольственную безопасность территорий, прежде всего тех, где сельхозорганизации с долей государственного федерального, регионального или муниципального участия более 25% являются значимыми производителями молока.

По данным Росстата, в 2025 году производство молока в РФ выросло на 0,5%, до 34,2 млн тонн. В том числе в сельхозорганизациях рост составил 4% (до 21,5 млн тонн), в хозяйствах населения снижение на 5,1% (до 10,4 млн тонн).