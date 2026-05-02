Володин заявил о росте числа желающих переехать в РФ европейцев в 1,5 раза за полгода

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - На сегодняшний день гражданами европейских стран подано 3400 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание в РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Интерес к России европейцев, разделяющих наши духовно-нравственные ценности, растет. Если на конец октября 2025 года было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, то на сегодняшний день эта цифра составляет порядка 3400", - написал Володин в субботу в своем канале в Мах.

По его мнению, "это говорит о том, что все больше граждан западных стран не согласны с проводимой политикой у них на родине".

"Они бегут от навязываемых неолиберальных установок. Германия - один из лидеров, откуда переезжают в Россию. Каждый пятый житель ФРГ (по данным их местных опросов) пребывает в "чемоданном настроении", - отметил председатель Госдумы.

Он считает, что "главы европейских государств не оставляют другого выбора своим гражданам, как уехать из страны, что они и делают, переезжая в Россию".

Вячеслав Володин
Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 215 украинских дронов

Аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи снова обслуживают рейсы

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ в Новосибирской области

Торговый центр горит на площади 5 тыс. кв. м в Новосибирской области

Что произошло за день: пятница, 1 мая

МАК займется расследованием аварии вертолета Ми-8Т в Коми

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с вертолетом в Коми

Вертолет совершил жесткую посадку в Усинске

Медведев отметил, что мнение пациентов нужно учитывать при цифровизации здравоохранения

Защитное сооружение укрепляют в Туапсе вблизи горящего морского терминала
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9207 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1999 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов