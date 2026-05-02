Володин заявил о росте числа желающих переехать в РФ европейцев в 1,5 раза за полгода

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - На сегодняшний день гражданами европейских стран подано 3400 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание в РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Интерес к России европейцев, разделяющих наши духовно-нравственные ценности, растет. Если на конец октября 2025 года было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, то на сегодняшний день эта цифра составляет порядка 3400", - написал Володин в субботу в своем канале в Мах.

По его мнению, "это говорит о том, что все больше граждан западных стран не согласны с проводимой политикой у них на родине".

"Они бегут от навязываемых неолиберальных установок. Германия - один из лидеров, откуда переезжают в Россию. Каждый пятый житель ФРГ (по данным их местных опросов) пребывает в "чемоданном настроении", - отметил председатель Госдумы.

Он считает, что "главы европейских государств не оставляют другого выбора своим гражданам, как уехать из страны, что они и делают, переезжая в Россию".