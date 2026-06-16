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"Татнефть" ввела ограничения на отпуск топлива на своих АЗС

"Татнефть" ввела ограничения на отпуск топлива на своих АЗС
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Татнефть" ввела на всех автозаправках в России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива.

"На данный момент на всей сети АЗС "Татнефти" введены ограничения", - сообщает горячая линия компании.

По словам оператора, помимо лимита на продажу топлива действуют ограничения и по оплате - принимаются только наличные.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", "Татнефть" уведомляет водителей на АЗС в Челябинске о том, что по техническим причинам максимальный отпуск бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров. Продажа дизельного топлива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей, 300 литрами - для грузовых машин.

Татнефть Челябинск
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