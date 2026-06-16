Треть ДТП в России случается на перекрестках

На них приходится 17% от общего числа погибших в автовариях

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Треть всех ДТП в России происходит на перекрестках, их жертвами становятся 17% от числа всех погибших участников дорожного движения, заявил на пресс-конференции замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин.

"Перекрестки являются наиболее опасным элементом улично-дорожной сети. Ежегодно на перекрестках совершается около 30% всех дорожно-транспортных происшествий и гибнет на перекрестках около 17% участников дорожного движения от общего количества погибших в ДТП", - сказал он.

В связи с масштабом аварийности на данном участке дороги темой начинающейся Всероссийской социальной кампании "Продвижение безопасности" была выбрана безопасность на перекрестках, добавил Понарьин.

"По итогам пяти месяцев на перекрестках совершено 12,7 тысячи происшествий, в которых погибло 620 и ранено 16 тысяч участников дорожного движения. Это средневзвешенная величина - 30% от всех ДТП. По всем показателям мы видим снижение по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

По его словам, несмотря на снижение, в ведомстве наблюдают три типа возможных рисков роста: незнание или нежелание участниками дорожного движения соблюдать ПДД, риски неправильной организации либо содержания автомобильных дорог, а также устаревание автомобильного парка.

"Ежегодно 35 субъектов РФ оказываются у нас в "красной" зоне - не достигают тех показателей (безопасности - ИФ), которые запланированы для них, региональных показателей. Тем не менее федеральный показатель достигается. То есть в среднем по больнице температура неплохая", - отметил Понарьин.

Проведение кампании "Продвижение безопасности" запланировано с июля по ноябрь в 40 субъектах страны, которые, по словам замглавы ГИБДД, "отличаются высокой аварийностью и высокой смертностью на перекрестках": Республики Адыгея и Алтай, Башкортостан, Бурятия, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Коми, Марий Эл, Саха Якутия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Алтайский и Забайкальский края, Амурская, Владимирская, Воронежская, Волгоградская, Вологодская, Орловская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Калининградская, Калужская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Тамбовская, Томская, Ульяновская области, Санкт-Петербург, ЯНАО и Еврейская автономная область.

Целевой аудиторией соцкампании Понарьин назвал взрослых - водителей транспортных средств, пешеходов, которые также пользуются перекрестками для перехода проезжей части, и участников движения, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности.

В рамках мероприятия предусмотрены призы для победителей различных конкурсов, в том числе современные смартфоны.

Отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакса", замначальника ГИБДД заявил об отсутствии преференций при поступлении в учебные заведения для учеников 9 и 11 классов, принявших участие в соцкампании.

"Нет, никаких преференций не предусмотрено. Это все-таки социальная кампания, направленная на то, чтобы вооружить знаниями, навыками участников дорожного движения. Еще и за это чем-то платить было бы нелогично", - сказал Понарьин.

Тем не менее, он напомнил, что для юных инспекторов дорожного движения преференции предусмотрены - для поступления в Орловский юридический институт МВД России.

"Надеемся, что мы договоримся с коллегами, и наши студенты получат бонусы для поступления и в другие профильные вузы", - резюмировал он.