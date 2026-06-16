В "Роснано" сообщили, что антикризисная команда работает над активами, у которых сохранился технологический и рыночный смысл

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Антикризисная команда "Роснано" стремится восстановить ликвидность, вернуть компании финансовую субъектность, заявил управляющий директор "Роснано" по корпоративной защите Михаил Маричев.

"За последние годы антикризисная команда работала не над тем, чтобы снова прийти к государству за ресурсом, а над тем, чтобы восстановить ликвидность, сократить зависимость от такого сценария и вернуть компании финансовую субъектность. Для нас принципиально важно: мы не строим антикризисную модель на новых госденьгах под старые ошибки. Мы работаем с тем, что удалось сохранить, вернуть и восстановить", - сказал Маричев в публикуемом во вторник интервью газете "Коммерсантъ".

Он сообщил, что антикризисная команда вошла в компанию в момент, когда "двигаться вперед стало невозможным без разбора прошлого" – "сначала нужно было вернуть управляемость, а уже потом - право говорить о будущем".

По словам Маричева, "в определенный период вокруг компании сложилась финансовая конструкция, которая позволяла долго не признавать реальный масштаб накопившихся проблем".

"На протяжении почти пяти лет новая команда действовала не как ликвидатор, а как восстановитель. Мы пытались вытащить то, что еще имело технологический и экономический смысл: довести проблемные проекты до более зрелого состояния, вернуть им стоимость, восстановить управляемость активов, которые многие были готовы списать", - заявил Маричев.

Он сообщил, что "суммарный эффект этой работы для группы составил свыше 100 млрд руб". Среди таких активов он назвал крупное химическое предприятие в Центральном федеральном округе и производство специальных материалов в Сибирском федеральном округе. И именно за счет этого удалось закрыть значительную часть неорганического и непропорционального долга, который компания несла на себе из прошлого.

Маричев сказал, что, если бы задача сводилась только к искам и уголовным делам, это была бы тупиковая стратегия. "Мы параллельно восстанавливали ликвидность, возвращали управляемость и доводили до более зрелого состояния те активы, у которых сохранялся технологический и рыночный смысл", - отметил он.

"За последние годы это позволило сделать "Роснано" одной из немногих госкомпаний с положительной ликвидностью и по итогам 2025 года показать по РСБУ чистую прибыль в 4,96 млрд руб. при рентабельности активов 18%", - заявил Маричев.