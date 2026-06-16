"Союзмультфильм" заявил, что не реализовал субсидию от 2013 г. из-за банкротства банка

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Субсидия, которую "Союзмультфильму" выделило Минкультуры РФ в 2013 году и о которой идет речь в исковом заявлении, не была реализована студией из-за банкротства "Банка российский кредит", эти денежные средства так и не были получены киностудией, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе "Союзмультфильма".

Ранее в картотеке Арбитражного суда появилась информация о том, что министерство культуры РФ через суд потребовало взыскать со студии "Союзмультфильм" около 60 млн рублей, а также проценты за пользование денежными средствами в размере свыше 71 млн рублей.

Иск был подан 21 апреля, к его рассмотрению суд приступил 15 июня, однако судебное разбирательство было отложено. Следующее заседание назначено на 14 августа. Подробности спора в материалах суда не приводятся.

Как сказали в пресс-службе, "указанная в исковом заявлении субсидия была выдана в 2013 году на поведение мероприятий по модернизации и, согласно действующему на тот момент законодательству, переведена на счет банка ОАО "Банк российский кредит" в 2015 году. 13 октября 2015 года решением Арбитражного суда г. Москвы банк был признан банкротом".

"Таким образом, указанные денежные средства не были получены киностудией по настоящий момент времени", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в 2015 году студия также обращалась в Центробанк России в связи со сложившейся ситуацией. В ответе ЦБ говорилось о необходимости включить "Союзмультфильм" в реестр кредиторов третьей очереди. "В настоящее время указанные денежные средства так и не были возвращены, несмотря на все усилия киностудии в рамках действующего законодательства", - добавили в пресс-службе.