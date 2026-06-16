Приглашение Зеленского Путину провести встречу на G7 официально не передавалось

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Приглашение Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину провести встречу на саммите G7 не передавалось российской стороне по официальным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что "официальных каналов" (связи - ИФ) между Москвой и Киевом нет. "Путиным, собственно, было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, киевскому режиму прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут", - подчеркнул Песков.