Аэропорт Сочи снова перестал выпускать и принимать рейсы

Задерживается вылет уже 41 рейса

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Для аэропорта Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

Ограничения ввели из соображений безопасности уже второй раз с начала суток.

В результате аэропорт задерживает вылет 41 рейса.

По данным онлайн-табло на 10:30 по Москве на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" и S7 следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "Россия" в Пермь, Екатеринбург, Омск, Челябинск, Казань, Уфу, Новосибирск, Нижний Новгород и Санкт-Петербург; "Северный ветер" - в Чебоксары, Тюмень и Екатеринбург; "Икар" - в Нижнекамск, Ульяновск, Сыктывкар и Барнаул; "Уральские авиалинии" - в Екатеринбург и Санкт-Петербург; "Аэрофлот" - в Санкт-Петербург, Самару; "Смартавиа" - в Мурманск и Санкт-Петербург; "ЮТэйр" - в Уфу и Ханты-Мансийск; "Победа" - в Уфу, Саратов и Нижнекамск.

Задержан вылет нескольких рейсов в международном направлении: авиакомпаний "Аэрофлот" - в Стамбул (Турция), "Ираэро" - в Анталью и Даламан (Турция), "Уральские авиалинии" - в Анталью.