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Пожар на Московском НПЗ полностью потушили

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, которое началось из-за атаки беспилотника, сообщили в столичном управлении МЧС.

"Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован. Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, за сутки были нейтрализованы 60 БПЛА, летевших к городу. Один из них повредил объект на территории МНПЗ. Там начался пожар. Обошлось без пострадавших.

МНПЗ МЧС Московский НПЗ Москва
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