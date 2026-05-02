Непогода стала причиной подтопления придомовых территорий на Кубани

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют подтопления 16 придомовых территорий в трех населенных пунктах Белореченского района Краснодарского края, сообщает оперштаб региона в своем канале в мессенджере Max.

"На территории муниципалитета за последние сутки выпало 36 мм осадков", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в самом Белореченске подтоплены 14 дворов, по одной дворовой территории - в поселках Южном и Восточном. Данные уточняются.

На месте работают четыре оценочные комиссии по обследованию подтопленных территорий. На помощь для откачки воды привлечен местный отряд "Кубань-Спас".

Всего в работах задействованы 27 человек и 8 единиц техники.