Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ в Новосибирской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Спасатели потушили открытый огонь в ТЦ "Апельсин" в новосибирском городе Искитим, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

"Усиленная группировка пожарных в количестве 87 специалистов и 27 единиц техники ликвидировала открытое горение на площади 5000 квадратных метров по четвертому рангу сложности", - говорится в сообщении в мессенджере Мах.

Пострадавших нет, добавили в министерстве.

На данный момент продолжается разбор и проливка сгоревших конструкций для предотвращения повторного возгорания.

МЧС РФ ТЦ "Апельсин Новосибирская область Искитим
