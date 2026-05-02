Президент РФ подписал закон о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Никарагуа о военном сотрудничестве, подписанного в Москве в сентябре прошлого года.

Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Как говорится в пояснительной записке к закону, ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между РФ и Никарагуа в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Республики Никарагуа.

В статье 4 соглашения указывается, что стороны осуществляют сотрудничество по ряду основных направлений. В частности, это обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере; координация усилий по совместному противодействию вызовам и угрозам глобальной и региональной безопасности и стабильности; обмен опытом и информацией в рамках противодействия идеологии экстремизма и международному терроризму; обмен опытом и информацией в рамках противодействия пиратству; совместная подготовка войск.

