Путин подписал закон о ратификации соглашения о строительстве кампуса Славянского университета в Бишкеке

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Киргизией об условиях строительства кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Бориса Ельцина.

Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Бишкеке 26 ноября 2025 года, в нем определены условия строительства кампуса. Российская сторона берет на себя обязательства по проектированию, строительству кампуса и его материально-техническому оснащению.

Киргизская сторона в качестве вклада в реализацию проекта обеспечивает выделение земельного участка площадью не менее 30 га для строительства объектов с его последующей передачей университету на праве постоянного безвозмездного пользования. За счет средств Киргизии также будут осуществляться проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения до границ земельного участка, выделенного для строительства.

Предполагается, что при условии сохранения некоторых объектов действующей инфраструктуры университета и их модернизации количество обучающихся в университете вырастет до 15 тыс.

Ратификация соглашения отвечает задачам концепции гуманитарной политики РФ за рубежом, утвержденной указом президента РФ, в части повышения конкурентоспособности отечественного образования и использования его потенциала для расширения российского гуманитарного влияния в мире, а также концепции внешней политики РФ в части популяризации за рубежом отечественных достижений в сферах науки и образования, отмечается в документе.