Подписан закон о ратификации соглашения об основах отношений РФ и Того

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об основах отношений между РФ и Тоголезской Республикой.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 19 ноября 2025 года, оно направлено на развитие взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

Соглашением предусматривается, что стороны развивают отношения на основе уважения и соблюдения их национальных интересов, а также общепризнанных принципов норм международного права в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

Устанавливается, что стороны осуществляют регулярный диалог и обмен мнениями на различных уровнях по вопросам двустороннего сотрудничества.